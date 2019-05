Ministros encarregados da agricultura em economias integrantes do Grupo dos Vinte iniciaram no sábado dois dias de discussões no Japão. A produção agrícola com alta tecnologia é um dos tópicos incluídos na agenda.

A reunião ministerial na cidade de Niigata, na costa do Mar do Japão, é a primeira de uma série que o país sediará, além da cúpula do G20, programada para junho.

Os ministros devem debater o uso de tecnologias, inclusive inteligência artificial, para aumentar a produtividade agrícola. Eles também devem avaliar formas de colaborar para a redução no desperdício de alimentos.

O ministro da Agricultura, Silvicultura e Pesca do Japão, Takamori Yoshikawa, deve enfatizar o grau de segurança dos alimentos japoneses. Muitos países e territórios continuam mantendo restrições de importação, mais de oito anos após o acidente nuclear de Fukushima. Frutas e verduras de Fukushima serão servidas no recinto da reunião.