Ministros do Turismo do Mercosul terão reunião em Puerto Iguazú

O ministro do turismo da Argentina, Eduardo Santos anunciou durante encontro com o governador de Misiones Hugo Passalacaqua que a próxima Reunião de Ministros de Turismo do Mercosul será realizada em Puerto Iguazú, cidade argentina fronteira com Foz do Iguaçu. O ministro de turismo de Misiones, José Maria Arrúa celebrou a escolha da cidade para receber a Reunião de Ministros e a Reunião Especializada do Turismo (RET) que precede o encontro dos ministros. Em 2015, a Reunião de Ministros do Mercosul aconteceu em Foz do Iguaçu. Na ocasião, a região das Três Fronteiras foi declarada como Área de Interesse Especial do Mercosul.

Os Ministros do Turismo do Mercosul se encontraram pela última vez em dezembro de 2018 em Montevideu no Uruguai. Foi a XXI Reunião de Ministros do Turismo. Nela os ministros concordaram em reforçar o trabalho conjunto para atração de visitantes e estratégias de desenvolvimento econômico do bloco. Entre os assuntos discutidos três tópicos se destacaram: a promoção integrada em mercados distantes; a facilitação do trânsito fronteiriço de viajantes e a homogeneização de dados estatísticos de turismo.