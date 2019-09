Os ministros da Agricultura dos países que compõem o Brics se reunirão nos próximos dias 25 e 26 de setembro em Bonito, principal cidade turística da região da Serra da Bodoquena, em Mato Grosso do Sul. O grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul representa 40% da população mundial e 25% do PIB global.

Inovação tecnológica – Esta é a 9ª Reunião dos Ministros da Agricultura do Brics e terá como tema a inovação tecnológica na agropecuária no contexto de aumento da população mundial e da demanda por alimentos. Os ministros debaterão questões relacionadas à segurança alimentar e sustentabilidade ambiental em âmbito regional e global.

Fortalecimento da cooperação – O objetivo do encontro é fortalecer a cooperação entre os membros do grupo para cumprir as metas da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Os ministros discutirão estratégias para melhorar a infraestrutura e a conectividade em diferentes cadeias da agropecuária, incorporando tecnologias que geram desenvolvimento e benefícios econômicos.

Os representantes das pastas de agricultura também devem tratar de assuntos como geração de energias renováveis, comércio eletrônico de insumos e uso do princípio científico para impedir barreiras comerciais.

Pela primeira vez anfitrião do encontro, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) destacará o papel do incremento da conectividade no campo, da dispersão da internet das coisas e o incentivo às startups do mundo agro, conhecidas como agritechs, para o avanço da produção agrícola sustentável, da produção de orgânicos, do combate às pragas e doenças e manutenção dos padrões fitossanitários dos alimentos.

Além das discussões formais, na agenda oficial dos ministros estão previstos dois passeios: mergulho de flutuação e visita à Fazenda Ceita Corê, propriedade rural considerada modelo na aplicação da tecnologia de integração lavoura, pecuária e florestas e em atividades de ecoturismo.

Conhecida mundialmente pelas águas cristalinas e natureza exuberante que abriga diferentes atividades de ecoturismo, a cidade de Bonito também apresenta intensa produção agropecuária. O turismo representa metade do PIB do município, a outra é resultado do desempenho do agronegócio.

É a primeira vez que Bonito sediará um evento de porte internacional. A escolha da cidade, segundo o Ministério, é mostrar às autoridades visitantes como é possível associar boas práticas ambientais com a produção agropecuária e turismo, setor que emprega mais de sete mil pessoas com carteira assinada. O município tem 22 mil habitantes e uma área de 493,4 mil hectares, em que mais de 40% é composta por vegetação nativa.

Referência – “O modelo de turismo e gestão ambiental implantado aqui é referência para o Brasil e o mundo. Aqui em Bonito, nós praticamos o turismo de aventura, o turismo de natureza, o ecoturismo. Todas essas atividades acontecem na área rural”, disse Augusto Miranda, secretário de Turismo de Bonito.

Cúpula – Em novembro, os chefes de Estado do grupo se reunirão em Brasília, para a XI Cúpula dos Brics. O Brasil é o atual presidente e como anfitrião estabeleceu como prioridades para discussão entre os membros o fortalecimento da cooperação em ciência, tecnologia e inovação, reforço da cooperação em economia digital, no combate aos ilícitos transnacionais e o incentivo à aproximação entre o Banco do Brics e o Conselho Empresarial do agrupamento. (Mapa)