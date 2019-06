Os ministros da Defesa do Japão, dos Estados Unidos e da Coreia do Sul se reuniram em Cingapura. Eles teriam reafirmado que trabalharão juntos em prol da desnuclearização da Coreia do Norte.

Composto pelo ministro japonês Takeshi Iwaya, o secretário americano interino da Defesa, Patrick Shanahan, e o ministro sul-coreano Jeong Kyeong-doo, o trio conversou por cerca de 90 minutos nos bastidores de um encontro sobre segurança na Ásia realizado no domingo (2).

No início da reunião, Iwaya disse ao americano e ao sul-coreano que a Coreia do Norte ainda precisa tomar passos concretos para abandonar os seus programas nuclear e de mísseis.

Segundo o ministro japonês, Tóquio acredita que Pyongyang claramente violou resoluções do Conselho de Segurança da ONU ao disparar mísseis balísticos de curto alcance em maio.

Iwaya também afirmou que é importante que a Coreia do Norte evite causar qualquer mal-entendido.

Não foram divulgados detalhes sobre a reunião do trio. Mas os representantes da Defesa dos três países teriam confirmado que trabalharão juntos e apoiarão esforços diplomáticos em nome da desnuclearização completa da Coreia do Norte e da paz na Península Coreana.

Com NHK