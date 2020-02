Ministro Moro desembarca em Fortaleza a trabalho

O Ministro da Justiça Sérgio Moro desembarcou em Fortaleza nesta segunda-feira, dia 24 de fevereiro, e logo embarcou em um helicóptero para sobrevoar a capital cearense e região metropolitana. Na ocasião, Moro tentará mediar um possível acordo entre policiais grevistas e o governo do Ceará.

Sem a presença de Camilo Santana (PT), Sergio Moro desembarcou a trabalho na capital do Ceará, durante feriado de carnaval.

Diante do impasse na greve da Policia Militar, o presidente Jair Bolsonaro decretou uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) para enviar as Forças Armadas ao Ceará, após pedido do governador Camilo Santana do PT.

Na ocasião, Moro também tentará mediar um possível acordo entre policiais grevistas e o Governo do Ceará. Como punição, Camilo Santana prendeu 37 policiais militares e afastou mais de 200 militares.

@grassi_m com informações e foto da assessoria