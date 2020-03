Ministro da Saúde sugere o adiamento das eleições municipais de 2020

O ministro Luiz Henrique Mandetta (Saúde) aconselhou que Congresso Nacional adie as eleições municipais previstas para outubro deste ano. A medida seria para combater o contágio do novo coronavírus no país. A declaração foi feita na manhã deste domingo (22) durante a reunião por teleconferência com prefeitos e o presidente Jair Bolsonaro.

“Estou alertando que todos vocês precisam, com todas as diferenças políticas (se entender). Aliás, eu faço aqui até uma sugestão para vocês discutirem. Está na hora de o Congresso olhar e falar: ‘olha, adia (as eleições)’. Faça um mandato tampão desses vereadores e prefeitos. Eleição no meio do ano vai ser uma tragédia. Vai todo mundo querer fazer ação política. Eu sou político. Não esqueçam disso.”

“Não é hora de falar sobre isso”, cortou o prefeito de Campinas, Jonas Donizette, presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). Em seguida, foi dada a palavra a um outro gestor, e não se tocou mais no assunto.