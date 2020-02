Ministro Abraham Weintraub rebate fake news sobre MEC

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, participou na terça-feira (11/02) de audiência publica na Comissão de Educação do Senado, a fim de prestar esclarecimentos sobre erros em resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019. O Ministro compareceu de forma voluntária e prestou esclarecimentos sobre o Enem, Sisu e demais programas do Ministério da Educação. Weintraub rebateu informações mentirosas que circulam na grande imprensa, as quais ele classificou de fake news.

Abraham Weintraub afirmou que ninguém deixou de entrar na faculdade por erros do Enem, e destacou que o Ministério da Educação estava sofrendo com uma “chuva de fake news”. Respondendo o questionamento de como ficará a situação dos alunos que saíram sem gabarito da prova no Enem de 2019 e não tiveram como conferir as notas, o ministro respondeu que as provas da totalidade dos quase 4 milhões dos alunos que fizeram o exame foram conferidas, bem como todas as notas foram reconferidas, utilizando quatro gabaritos existentes.