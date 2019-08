A ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, afirmou nesta quinta-feira (1º), em Foz do Iguaçu (PR), que pretende levar a experiência do projeto de canoagem Meninos do Lago, desenvolvido por Itaipu Binacional e parceiros, para regiões ribeirinhas do Brasil. Segundo ela, a ideia é fazer um projeto-piloto na Ilha de Marajó, no Estado do Pará, atendendo crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

“Itaipu faz um trabalho social incrível, que precisa ser replicado”, defendeu. “É um trabalho social que deu certo aqui, que já produziu campeões mundiais, e queremos levar também para a ilha da Marajó. Porque lá nós também temos campeões mundiais anônimos, esquecidos. Vamos atrás deles. Espero que essa parceria [com Itaipu] seja para vida toda”, completou.

A ministra esteve na cidade para participar do lançamento da campanha “Criança não é brinquedo”, da Receita Federal, e depois cumpriu agenda na binacional. Um dos compromissos foi no Parque da Piracema, onde ela conheceu o projeto Meninos do Lago e conversou com coordenadores e jovens atendidos pelo programa.

Durante a reunião, Damares conheceu outros projetos na área de responsabilidade social de Itaipu e também o trabalho da Rede Proteger, composta por cerca de 40 entidades da região (entre elas, a própria Itaipu) e que atua na área de proteção e garantia dos direitos da criança e do adolescente na região. A apresentação foi feita pelo assistente da Diretoria de Coordenação, Márcio Ferreira Bortolini.

A ministra disse que ficou impressionada com o alcance e os resultados obtidos pelos projetos da binacional. Para ela, Itaipu é exemplo de empresa pública que atua com responsabilidade social. Disse ainda que pretende sugerir a todos os ministros que também conheçam a usina e seus projetos. “Queremos fazer parcerias com Itaipu para alcançar os inviabilizados do Brasil.”