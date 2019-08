A ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) confirmou nesta segunda-feira (26) a primeira viagem a três países árabes em setembro. De 14 a 23 do próximo mês, a comitiva brasileira passará por Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes. Um dos objetivos é incrementar as relações comerciais.

“O Brasil tem condições de ampliar o fornecimento de diversos produtos agrícolas já importados pela Liga Árabe, mas que ainda tem representação ínfima na pauta de exportação brasileira para seus países. É como o caso do algodão, cacau e das frutas secas ou frescas, como goiaba, manga e limão”, disse a ministra, em palestra sobre a importância dos países árabes para a agricultura brasileira, na Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, em São Paulo.

De acordo com a ministra, o Brasil está familiarizado com as exigências dos mercados árabes. “Os seus consumidores conhecem e aprovam os nossos produtos. E orgulhamo-nos de ser hoje um dos maiores exportadores de proteína halal de todo o mundo”.

Europa

Tereza Cristina também confirmou a presença na Anuga, que é uma feira mundial do setor de alimentos e bebidas, que acontecerá em outubro, na cidade de Colônia, na Alemanha. Na ocasião, ela deverá se reunir com empresários alemães e com a ministra da Agricultura da Alemanha, Julia Klöckner.

“Temos vários convênios que já estão sendo tratados entre o Ministério da Agricultura brasileiro e o ministério da Agricultura alemão”, ressaltou. Ela também disse que deverá ir a Genebra, participar de reunião na Organização Mundial do Comércio (OMC).

Fonte: Mapa