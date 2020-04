Ministério de Saúde muda estratégia e propõe reduzir isolamento em estados e cidades com 50% da capacidade de saúde vaga. A medida passaria a valer na próxima 2a-feira, dia 13. A partir da próxima semana, portanto, cidades com mais de 50% da capacidade de atendimento médico disponível poderiam passar do Distanciamento Social Ampliado (DSA) para o Distanciamento Social Seletivo. DSA: Estratégia que não tem limitações apenas para grupos específicos – todos os setores da sociedade devem permanecer em isolamento. DSS: apenas alguns grupos ficam isolados. Pessoas com menos de 60 anos e sem condições que elevam o risco de casos graves poderão circular. As cidades que não apresentarem mais de 50% dos leitos vagos, entre outros critérios médicos, deverão manter o DSA até a estabilização do sistema de saúde.