Ministério da Ciência anuncia R$ 100 milhões para pesquisas sobre coronavírus

O Ministério da Ciência e Tecnologia, de Marcos Pontes, anunciou neste sábado (28), que vai investir R$ 100 milhões em pesquisas na área da saúde.

Uma das medidas anunciados pretende investir no desenvolvimento de infraestrutura e tecnologias para ajudar no combate ao coronavírus (Covid-19), contemplando estudos relacionados ao diagnóstico da doença, desenvolvimento de vacinas, testes clínicos e outros.

O edital terá R$ 20 milhões aportados pelo Ministério da Saúde e outros R$ 30 milhões vindos da pasta da Ciência e Tecnologia.

Os outros R$ 50 milhões serão operados pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e financiarão projeto “em rede nacional de sequenciamento em larga escala do código genético do vírus; ensaios clínicos utilizando medicamentos para combater a covid-19; estudo utilizando inteligência artificial para seleção de moléculas que possam inibir a replicação viral; ensaio clínico usando a seleção de moléculas feitas por inteligência artificial; pesquisa e inovação para kits diagnósticos e, por fim, desenvolvimento de vacinas e projeto em ciências sociais para a análise do impacto da epidemia em profissionais de saúde e do confinamento social da população”.