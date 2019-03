Minas Trend proclama Dias de Sol

A 24ª edição do Minas Trend Preview, um dos mais importantes salões de moda da América Latina, elegeu o tema Em Dias de Sol, para apresentar as tendências da Primavera/Verão 2020 em Belo Horizonte, de 9 a 12 de abril,. “O verão tem cores e formas que nos inspiram e trazem uma renovação e crença na vida e na moda”, explica o diretor-criativo do evento, Ronaldo Fraga, para quem as palavras-chaves da estação são Solarizar, Oxigenar, Diversificar, Viajar e Sensualizar.

Para além do conceito, Alba Lima, coordenadora do Minas Trend, o tema conecta a indústria da moda com a sociedade e com clima tropical brasileiro: “O calor predomina na maioria das regiões do Brasil. No verão as coleções geralmente são maiores, as vendas se estendem por mais tempo e isso, com certeza, aquece os negócios”.

Assim, com a expectativa de dias luminosos e oxigenado no final do túnel, o Minas Trend volta a ocupar o Expominas, numa realização da Federação das Indústrias de Minas Gerais, com o objetivo de aproximar empresas e lojistas. O evento é hoje a principal plataforma de geração de negócios do setor no Brasil.

De 9 a 12 de abril, os principais criadores da moda brasileira apresentam suas coleções, reunindo salão de negócios, desfiles, programação cultural, gastronômica e de palestras. “Diversidade, sustentabilidade e cultura norteiam a indústria criativa da moda mineira”, diz Ronaldo Fraga.

O Minas Trend é o único evento que reúne, no mesmo ambiente, expositores de vestuário, calçados, bolsas, joias e bijuterias, um conceito inédito no Brasil. É hoje o maior salão de negócios do setor na América Latina e referência para a indústria da moda. A parceria estratégica dos sindicatos empresariais sustenta a realização do Minas Trend, sendo o elo com lojistas e expositores, lembra Alba Lima.