O empreendedorismo e a inovação correm nas veias da curitibana Milena Schulmeister, licenciada da Morar Mais por Menos na capital paranaense. Desde a sua formatura em Arquitetura e Urbanismo, há 15 anos, ela mostra toda a sua personalidade e determinação à frente de negócios inovadores na cidade. Começando pelo Studio Schulmeister, que abriu após a sua formatura e logo se destacou com projetos ousados e encantadores, ganhando destaque entre os principais eventos de arquitetura e decoração da cidade.

Com o tempo, ela iniciou um novo empreendimento, a Konzept Construções, voltada às construções de alto padrão, no qual pode acompanhar todo o processo de um projeto, desde o fechamento do contrato até a fase final da obra e a entrega aos proprietários.

Depois de anos de sucesso com os seus negócios, Milena agora comanda, também, a Mehr Eventos, e passa a ser a nova licenciada da Morar Mais por Menos, em Curitiba, preparando um grande e atrativo evento que encantará o público, profissionais e fornecedores de arquitetura, decoração, design e paisagismo.

Para saber mais sobre a mostra Morar Mais por Menos, em Curitiba, acesse: @morarmaiscuritiba