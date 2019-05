A materialidade da luz

Uma luminosidade que emana forma, calor, presença. Uma luminosidade que quase pode ser tocada. Uma luz material. Forte tendência no segmento de iluminação é a abordagem arquitetônica da luz, que se apresenta como sistema, inserida no contexto do projeto. Este foi um highlight fundamental no salão Euroluce, mostra de iluminação dentre os saloni vinculados ao Salone del Mobile.Milano, realizado entre 9 e 14 de abril em Milão, na Itália.

Direto de Milão, do salão Euroluce, confira as tendências apontadas.

A luz como arquitetura

Este é um conceito que ganha crescente valorização em projetos indoor e outdoor. Entre as belas propostas, a leveza ornamental do sistema componível Nuvem, de Miguel Arruda para Slamp. Outra forte tendência é a referência a elementos naturais, em um refinado estilo de biodesign, orgânico, sinuoso e envolvente.

Viagens espaciais

Com o pendente White Noise, a Diesel Living with Foscarini se propõe a transportar o ambiente a uma outra galáxia. Em um processo artesanal, a grande cúpula de alumínio preto é pulverizada a mão em um denso verniz branco, resultando em uma textura material assim como em um efeito decorativo e também funcional. Dentro do difusor, uma pequena tampa perfurada, que remete a um disco voador, direciona uma intensa faixa de luz para a direção inferior.

Biodesign

Com projeto de Fernando e Humberto Campana para Artemide, Irupè é uma leitura da amazônica vitória-régia, incorporando na textura delicada suas nervuras e atuando como um elemento que extrai a luz, com emissão difusa. Uma luminária suspensa e uma de piso interagem com o ambiente do entorno. Competência ótica, devido à alta tecnologia de produção, e controle perfeito da luz são elementos que tornam possível o efeito mágico e surpreendente de Irupè.

Perfeita imperfeição

A coleção Crystal Rock, por Arik Levy Art & Design Studio para Lasvit, na descrição da empresa, “surge na caverna do futuro como um embaixador da fusão da natureza e do homem, luz e reflexo, transparência e matéria”. Em sílex acuradamente lapidado, “ainda que rudemente esculpido”, os pendentes proporcionam reflexões e deflexões múltiplas. Um jogo fascinante de luz.

Luz geométrica, luz escultural

O sistema modular Colibri, por Emiliana Martinelli para Martinelli Luce, tem direção direta e indireta, utilizando módulos lineares de diferentes comprimentos e juntas com ângulos de 90º par criar configurações quadradas e retangulares. O sistema proporciona também projetos bidimensionais e tridimensionais personalizados.