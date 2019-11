Microempreendedores individuais agora têm à disposição crédito para investir no próprio negócio. Os Espaços do Empreendedor da Prefeitura – a partir de uma parceria com a Agência Curitiba de Desenvolvimento e Fomento Paraná – oferece, acesso ao financiamento de R$ 1 mil até R$ 20 mil, de acordo a avaliação cadastral.

O prazo máximo para a quitação do empréstimo será de 36 meses, com carência de três meses para o início do pagamento. Os espaços localizados no Fazendinha, Boa Vista e Boqueirão vão receber, inicialmente, a visita dos agentes de crédito da Fomento Paraná, que serão responsáveis por avaliar e liberar financiamentos para os MEIs. Eles irão atender nos locais em dias específicos, sempre entre às 9h da manhã e ao meio-dia e das 13h às 17h.

Às terças-feiras, os agentes estarão na unidade da Fazendinha; às quartas-feiras, na unidade do Boa Vista; e, às quintas-feiras, na unidade do Boqueirão.