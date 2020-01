Revelação do último Campeonato Brasileiro, o atacante Michael foi enfim oficializado pelo Flamengo nesta segunda-feira. Terceiro reforço do clube carioca para a temporada 2020, o ex-jogador do Goiás, cobiçado por Palmeiras e Corinthians, assinou contrato de cinco anos com o Fla.

Sem confirmar os valores da negociação, o Flamengo deve pagar 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 34,5 milhões) ao Goiás para adquirir 80% dos direitos econômicos do jogador.