A dupla Cristiano Ronaldo e Lionel Messi voltou a deter a Bola de Ouro, organizado pela revista francesa L’Equipe, de melhor jogador da temporada após o argentino vencer a edição de 2019 do prêmio. O brasileiro Alisson ficou com Troféu Yashin, o de melhor goleiro.

Em 2018, Luka Modric quebrou o domínio de uma década de prêmios alternados entre Messi e Cristiano.

O camisa 10 do Barcelona venceu seu sexto prêmio da revista francesa. Ele também ganhou, nesta temporada, o prêmio de melhor do mundo da Fifa.