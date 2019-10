A vitória do Barcelona sobre o Valladolid rendeu mais que os três pontos para o time catalão, e representou uma marca sempre importante para Lionel Messi. Com seus dois gols no triunfo por 5 a 1, o argentino agora totaliza 608 gols em jogos oficiais, passando o arquirrival Cristiano Ronaldo, hoje da Juventus.

Messi fez o terceiro e o quarto gols do Barcelona na goleada. O total de 608 gols é maior que a marca atingida por seu oponente português, que segue com 606. Os números são do diário As.

Enquanto Messi, de 32 anos, atingiu a marca em 695 partidas, Cristiano Ronaldo, de 34, chegou ao seu total de gols em 813 jogos.

Além desta marca, entre os golaços desta terça (29), Messi chegou a 50 tentos marcados em cobranças de falta.

O Barcelona volta a campo no sábado (2), pelo Campeonato Espanhol, para enfrentar o Levante.