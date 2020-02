Messi segue no Barcelona

O técnico Pep Guardiola, do Manchester City, nega que haja interesse do seu clube em Messi. Ele voltou à afirmar que seu desejo é que o argentino siga no Barcelona.

O treinador esfriou rumores sobre saída do craque argentino após crise estourada ontem, depois da derrota do Barça para o Athletic Bilbao.

O contrato de Messi com o Barcelona vai até junho de 2021, mas especula-se a existência de uma cláusula em que ele possa rescindir com o clube no próximo verão, em julho. Isso acendeu a chama de diversos gigantes europeus, além de mexer também com muitos veículos de imprensa. Na mídia catalã, o jornal “Mundo Deportivo” trata o tema como “missão impossível”. E Messi voltou à dizer que quer Neymar de volta ao Barcelona.