Pela sexta vez, Lionel Messi recebeu a Chuteira de Ouro, prêmio anual concedido ao artilheiro das principais ligas da Europa. Durante o evento, que aconteceu nesta quarta (16), o argentino aproveitou para falar sobre a temporada do Barcelona.

Uma das declarações de Messi sobre a “prioridade” de competições chamou a atenção dos jornalistas presentes no evento, realizado na própria cidade catalã.

“Obviamente, a Liga dos Campeões é algo especial e todos os anos queremos vencê-la, mas sabemos que a La Liga [Campeonato Espanhol] é a coisa mais importante e que faz você entrar bem na Liga dos Campeões e na Copa”, disse o camisa dez ao jornal espanhol Mundo Deportivo.

O desafio de “ganhar tudo”, que domina a filosofia do Barcelona há anos, também foi lembrado pelo argentino como justificativa para dar este peso ao torneio nacional. “Nunca esquecemos a La Liga e a Copa porque estamos no Barça e sempre buscamos tudo”.