O presidente do Barcelona, Josep María Bartomeu, disse que o craque argentino Lionel Messi permanecerá sempre ligado ao time catalão.

Messi só jogou no Barcelona em sua carreira profissional. Com o argentino, o time catalão conquistou dez títulos do Campeonato Espanhol, quatro vezes a Liga dos Campeões, seis Copas do Rei e três Mundiais de Clubes. Messi soma 697 jogos, com 609 gols e 256 assistências.