FOLHAPRESS – Lionel Messi, 32, que foi eleito nesta segunda-feira (23) o melhor jogador do mundo pela sexta vez, acaba de fazer a sua estreia em um outro segmento: na moda. O craque do Barcelona lançou a sua própria marca de roupas, na última quinta-feira (19), na loja de luxo Santa Eulalia, em Barcelona.

Segundo o jornal El País, as peças foram desenhadas pela estilista Virginia Hilfiger. A gerente da marca é a irmã do jogador, María Sol Messi.

De acordo com o veículo de comunicação espanhol, a coleção tem como paleta de cores os tons da Argentina e do Barcelona, e é inspirada na vida do jogador. A linha é composta de camisetas, polos, moletons, além de camisas e peças mais formais -estas últimas feitas em colaboração com o alfaiate Richard James.

Os preços variam de 55 euros (cerca de R$ 252), uma camiseta básica, a 240 euros (R$ 1.100), uma calça de alfaiataria. No site da Santa Eulalia, algumas peças já estão esgotadas.

Mulher de Messi, Antonela Roccuzzo chegou a abrir uma loja de roupas em sociedade com Sofia Balbi, esposa do jogador Luis Suárez, em 2017, em Barcelona. Mas o comércio fechou em março deste ano.