MESA&GÔNDOLA: LINGUIÇA DE JACARÉ

CARNE SUÍNA

Nove restaurantes de Curitiba – Trinitas, Original Munich, Lagundri, Ken Taki, Lobert Bistrô, Tartuferia San Paolo, Famiglia Fadanelli, Olivença, Le Réchaud, Limoeiro Casa de Comicas, C’ la Vie e Petit Château – participam do Festival Bom Gourmet, até 31 de março, com pratos elaborados com carne suína. O evento tem entre os patrocinadores a Alegra, marca de carne suína do grupo Unium. Os menus e endereços estão no site e nos aplicativos do festival. Na foto, Cotoletta alla milanese, do Limoeiro.

ALIGOT NO SINA

Hamburgueria que a cada mês acrescenta um novo sabor ao cardápio, a Sina Fast Casual Burgers (r. Brigadeiro Franco, 3444, Água Verde) lançou em março o aligot, de origem francesa: pão artesanal feito no local, hambúrguer de 180 gramas, queijo mussarela, pepperoni, além da manteiga temperada com limão e pimentão verde. O cardápio fixo do Sina oferece 10 hambúrgueres, afora o sabor do mês, cookies e milkshakes.

FEIJOADA BOURBON

Dois hotéis da rede Bourbon – o Bourbon Curitiba e o Bourbon Cambará (norte pioneiro) já estão servindo novamente a feijoada dos sábados, no almoço. Em Curitiba, no Tom Espaço Gastronômico, das 12h às 16h, ao preço de R$ 89 por pessoa. Inclui bufê, acompanhamentos, Cantinho da Baiana com petiscos e aperitivos, sobremesa, estacionamento e música ao vivo. No hotel de Cambará, a feijoada vai das 12h30 às 16h, no restaurante Ouro Verde. Custa R$ 45 por pessoa.

CIRCUITO DE SANDUICHES

Trinta e seis bares e restaurantes participam desde a terça-feira 12/3 do 6º Circuito de Sanduíches de Curitiba, que vai até 31 de março. Cada um com criações exclusivas, ao preço único de R$ 17,90. O evento é organizado pela plataforma Curitiba Honesta, responsável por festivais de gastronomia, consultoria de eventos e conteúdo especializado. Tem opções veganas, de cupim, alcatra, mignon, brisket (peito bovino assado e defumado por mais de dez horas), peixe e até de linguiça de jacaré, além de vários hambúrgueres. A maioria inclui no valor fixo acompanhamentos, molhos e maioneses artesanais. A lista dos participantes e respectivos menus está em curitibahonesta.com.

HOTÉIS DEVILLE

Em comemoração ao dia mundial do consumidor, neste 15 de março, a Rede de Hotéis Deville implantou, ao longo do mês, algumas promoções nos restaurantes de suas unidades Deville Prime Campo Grande (MS), Deville Prime Cuiabá (MT), Deville Prime Porto Alegre (RS), Deville Prime Salvador (BA), Deville Business Curitiba (PR), Deville Business Maringá e Deville Express Cascavel (PR). A ação é válida tanto para os hóspedes como para o público em geral das cidades. Na compra de uma massa e/ou risoto (exceto de frutos do mar), o cliente ganhará uma bebida: água, suco ou refrigerante. E também será cortesia a sobremesa: pudim de leite ou salada de frutas.