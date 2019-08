CANTINA LA CECÍLIA

Aberto há cinco meses e com cardápio inspirado na culinária italiana, o La Cecília Cantina & Café (av. Souza Naves, 61, Alto da XV), além de seu almoço executivo e do jantar a la carte, cria mensalmente um prato especial, dentro da proposta de aproveitamento total dos alimentos. Em agosto, por exemplo, serve Pancetta crocante, barriga do porco curada com sal e temperos, crocante, com cenoura glaceada, chips de batata salsa com molho demi-glace e alface grelhada. O preço é de R$ 52. O chef e sócios do La Cecília Matheus Batalha, diz que, de terça a sábado, entre 9h e 18h a casa funciona como cafeteria, com cafés especiais, lanches e sobremesas. Abre também aos domingos, mas não na segunda-feira.

KF CARNES

O KF Carnes informa que ampliou os canais de vendas de carnes assadas e acompanhamentos agora também através dos aplicativos de entrega James Delivery e Ifood. O atendimento é de segunda a sábado, das 8h às 20h e aos domingos, até às 14h. Feliphe Leon, da KF Carnes, diz que “a entrega via aplicativo, além de otimizar o espaço de assados – que estava ocioso durante a semana – também atende às demandas dos clientes que buscam por praticidade, sem perder qualidade”. O endereço físico é rua Guaianases, 15, Vila Izabel.

FESTIVAL DA TILÁPIA

Até 1º de setembro, o Granoliva, uma das operações do Fresh Live Market (al. Carlos de Carvalho, 1652), promove o 1º Festival da Tilápia, com pratos a preço fixo de R$ 29,90: tilápia com crosta de amêndoas, risoto milanês e legumes; grelhada com gergelim e espaguete de legumes com molho pesto; moqueca de tilápia com arroz de coco; e tilápia grelhada com legumes sautê. Na compra de qualquer prato da promoção, o cliente ganhará uma cerveja Corona.

SOPAS NO MABU

O hotel Mabu Curitiba Business (r. 15 de Novembro, 830/praça Santos Andrade) prolongou até 30 de agosto sua temporada de sopas. São cinco variedades, acompanhadas de queijos, antepastos e sobremesa, com bufê livre ao preço de R$ 35 por pessoa, mais taxa deserviço. De segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, na Brasserie Quatro Estações do hotel.

QUINOA 225

O Restaurante Quinoa 225 (av. Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 225) atende agora também para o jantar, com proposta diferente da do almoço: abre às 19h, com cardápio de bebidas e bufê livre com petiscos e rodízio de pizza. “Pelo Quinoa ser todo envidraçado e em meio a um espaço verde lindo, nossos clientes há algum tempo já nos pediam para ter essa experiência também à noite. Afinal, é um lugar muito agradável para vir a dois ou com a família e, assim, curtir a gastronomia em um ambiente integrado à natureza”, explica Maria Bernadete Menuci, sócia-proprietária do restaurante. O cardápio, criado pelo chef Bruno Machado, inclui saladas diversas, tábua de frios, pastas como berinjela, ricota com ervas, guacamole, sour cream, petiscos clássicos como frango a passarinho, costelinha barbecue, mandioquinha, polenta, bolinhos, além de opções de sopas e caldos e massas estarão disponíveis no bufê, além das pizzas. O preço é de R$ 39,90 por pessoa ou R$ 59,90 o casal, com sobremesa.

BRASILEIRO DE AEROPRESS

A cidade catarinense de Blumenau será o cenário, dia 7 de setembro, do Campeonato Brasileiro de Aeropress 2019, que terá a participação de 27 baristas de nove estados. Além de premiar a melhor receita deste método de extração do café, o evento terá programação especial para os apaixonados pela bebida. As atividades serão desenvolvidas entre 5 e 8 de setembro, entre elas cupping guiado (degustação de cafés), workshops e confraternizações. Um dos destaques será o Beer Coffee Day: um dia inteiro dedicado a cervejas com café na Escola Superior de Cerveja e Malte. Na ocasião, os visitantes participarão de uma brassagem de um rótulo, um almoço especial que leva os ingredientes no preparo e um workshop e análise sensorial de cervejas com maltes tostados e com café.

As atividades são gratuitas e para garantir a participação basta fazer a inscrição pelo site http://bit.ly/aeropress2019. As vagas são limitadas. O Campeonato Brasileiro de Aeropess 2019 é uma organização do Soul Cafés & Companhias e 3ª Onda Consultoria em Cafés.