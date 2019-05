WAY AND FRIENDS

Anunciado como “o maior evento de cervejas artesanais da história de Curitiba”, o Festival Way and Friends será realizado dia 8 de junho, no Museu Oscar Niemeyer, no Centro Cívico, numa promoção da cervejaria paranaense Way Beer. Durante todo o dia o público poderá provar dezenas de rótulos desenvolvidos com exclusividade por grandes cervejeiros do Brasil em parceria com o cervejeiro da Way Beer, Alessandro Oliveira. Entre os destaques do Way and Friends estão cervejas criadas com algumas das cervejarias mais premiadas do país, entre elas Three Monkeys Beer, Dádiva, 277 Craft Beer, Locomotive, 5Elementos, Narcose, Dogma, Synergy, Ignorus, Dum, Tormenta, Babuina Brewery, Van Dutch Beer, FuckingBeer, Numb Brewery, Cervejaria Lobos, Morada, Hespanha Brewery, 4 Graus e Trem Fantasma. A organização anuncia a presença do norte-americano Randy Mosher, considerado um dos ícones da cultura cervejeira e autor do livro Radical Brewing. Nas opções gastronômicas, fish and chips, hambúrgueres, pizzas, espetinhos, carnes assadas, cachorro quente e comida mexicana. A entrada é gratuita

CURSOS DE CHARCUTERIA

O chef e empresário Marcelo Empinotti, da Salumeria Monte Bello, de Quatro Barras (região metropolitana de Curitiba) e chef executivo do restaurante Porcadero – De Tudo um Porco, é o novo professor de Charcutaria da Casa Curitiba Honesta (r. André Zanetti, 199, Vista Alegre). Ali, ele ministra aulas de como, com poucos recursos, é possível elaborar produtos de charcutaria artesanal. Charcutaria é uma palavra que deriva de sua origem francesa charcuterie, de carne (chair) e cozido (cuit). É usada para fins de preservação, seja por métodos de salga, conservação, cura, fermentação, cozimento, desidratação, defumação ou até mesmo vários desses métodos juntos, de vários tipos de carne, como aves, peixes, bovinos e suínos. Nos cursos, os interessados vão aprender noções sobre a produção de embutidos artesanais, origens e processos de conservação, cura da carne, defumação, maturação, entre outros. Nas aulas, são degustados os produtos elaborados. Informações: aulacuritibahonesta@gmail.com.

MABU, NOVO CHEF

A partir deste sábado 1º de junho, os restaurantes dos hotéis Mabu Curitiba Business, no Centro, e Mabu Curitiba Express, na Cidade Industrial, passam a ter como chef executivo o profissional Leandro Gambarotto, que até então respondia apenas pela unidade Express. O chef Leandro atua há 20 anos na área gastronômica: iniciou a carreira como atendente de uma rede de restaurantes e se desenvolveu até chegar à gerência. Apaixonado pela gastronomia estudou e se especializou, tornando-se chef. Mais tarde, adquiriu conhecimentos em gastronomia hoteleira e também desenvolveu a carreira com seu próprio negócio. O retorno à gastronomia aconteceu com ingresso na Rede Mabu.

KEBAB DE PINHÃO

Novidades no Don Kebab – Arab Street Food (av. Vicente Machado, 767 e r. Coronel Dulcídio, 739): kebab de cupim com pinhão – pão sírio, cupim, pinhão, alface, tomate em tiras e cebola roxa, acompanhado de molho de alho; e quentão com arak, tradicional bebida libanesa destilada de uva ou tâmaras com anis. O Don Kebab é a primeira kebaberia de Curitiba.

FEIRA ITALIANA

Com intensa programação cultural, o evento Mia Cara Curitiba, que começou dia 29 de maio e vai até 9 de junho, com a coordenação geral de Lúcia Casillo Malucelli, diretora do Solar do Rosário, terá um capítulo gastronômico: dias 1º e 2 de junho, sábado e domingo, no Museu Oscar Niemeyer, no Centro Cívico. A Feira Gastronômica Italiana começa às 11h e vai até às 18h, com ingressos a R$ 10 e R$ 5 (meia).

BOLO DO MÊS

A franquia de bolos Sodiê Doces, com seis endereços em Curitiba – nos bairros Bacacheri, Mercês, Novo Mundo, Rebouças, Sítio Cercado e Hauer – promove ao longo de junho ofertas alusivas às festas do mês referentes aos bolos Paçoquinha #25 e Beijinho #44. Na opção #25, o bolo é de chocolate com recheio de trufado de chocolate e mousse branco com paçoquinha, cobertura de mousse de chocolate e mousse branco com raspas de chocolate preto, paçoquinha e cerejas. Já o Beijinho, o bolo é branco, recheio de beijinho, cobertura de marshmallow, coco ralado e cerejas. Os dois sabores do Bolo de Mês e as mais de 100 opções de recheios, podem ser consumidos em fatias, inteiros ou compondo kits-festa com bolo, doces, salgados e refrigerante. Outra forma de degustar um bolo Sodiê é pedir por meio do app da marca. Basta pedir pelo Bolo do Mês.