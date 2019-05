HAVILÁ, 20 OPERAÇÕES

Curitiba ganha no final de maio mais um centro gastronômico montado sobre contêineres, desta vez na região sul da cidade, entre os bairros Novo Mundo e Xaxim: é o Havilá, que vai reunir mais de 20 operações gastronômicas, o Kinder Park, espaço infantil, estúdio de tatuagem, loja de roupas, estacionamento para bicicletas e carros, palco para shows e área para pets. Os acessos são pela Linha Verde, 15.739 e pela rua Francisco Derosso, 161. Entre as operações já confirmadas estão: Sabor na Brasa, Zuck, Boteco da Vila, Pão com Bife, Pizza For You, Oro Dolci, Cacau Gusto, Browser, Shawarma do Libanês, Pig Bull, Batatudinha, Bufallos Burguer, Famiglia Poli, Hamburgueria da Vila, Ver de Perto, Roxs Açaí, Yes Churros e DogCity Gourmet. A oferta gastronômica inclui massas, pizzas, hambúrgueres, comida de boteco, comida mineira, culinária asiática e opções de doces e sobremesas.O Espaço Havilá também vai sediar o primeiro Container Brahma Express do Brasil; o 360 Bar, que trará o conceito da marca de gins Tanqueray para Curitiba, oferecendo ao público uma viagem por drinks de todo planeta; um bar de cervejas artesanais (HOP Chopp Artesanal) e um wine bar.

AGORA É FUNICULARE

Dudu Sperandio mudou o nome seu seu Funiculi para Funiculare. É que, em outra cidade brasileira, já havia uma casa com o nome registrado. Para marcar a mudança, encomendas de pizzas do agora Funiculare foram acompanhadas de uma taça branca para vinho com a nova denominação.

BRISA CAFÉ

Há um novo exemplar no roteiro dos cafés curitibanos: o Brisa Café, aberto no sábado 18 de maio no espaço do Solar do Rosário, casarão que abriga galeria de arte, livraria e uma série de cursos, no Setor Histórico de Curitiba (r. Claudino dos Santos esquina da Duque de Caxias).

RUSSA LOKA NO JANELA

Uma das novidades do Janela Bar (al. Prudente de Moraes, 1295, Centro) é que o drink Russa Loka, que pode ser considerado o carro-chefe da casa, ganhou uma versão engarrafada de 275ml. A bebida é vendida em unidade ou em caixas e os sócios do Janela vão abrir a venda para outros bares e baladas, e, futuramente, para lojas de conveniência. Russa Loka é uma mistura de vodka, suco de limão, xarope de morango e refrigerante artesanal de gengibre, que é produzido diariamente pelo bar. O Janela comemorou há pouco seu primeiro aniversário ampliando as instalações e passando a ocupar também um imóvel vizinho.

BURGER FEST ATÉ 31

O Burger Fest, que se anuncia como “o maior roteiro gastronômico de hambúrgueres do Brasil”, começou dia 20 de maio, vai até o final do mês. Em Curitiba, que recebe pela primeira vez o evento, são 16 as casas participantes: Banoffi, Black Station, Canabenta, Cantina do Délio, Cão Véio, Carbone Pub & Sandwich, Chelsea Burgers & Shakes, Cidadão do Mundo Burgers & Arts, Cooldown, Eat Meat Steak & Burger, Garden HamBargueria, Happy Burger, Khea Thai, Peruano – Gastronomia e Cultura, Sel et Sucre e Tartuferia San Paolo. Os preços dos sanduíches variam entre R$ 21,90 a R$ 45, com diversas opções vegetarianas, ingredientes como trufas e salmão e receitas inspiradas na culinária tailandesa e peruana. O festival também é realizado em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Florianópolis, com mais de 150 estabelecimentos participantes. O Burger Fest tem patrocínio Master da marca Heinz, além do Delivery Oficial Rappi, Batata Oficial McCain e apoio Wessel. O cardápio completo está em burgerfest.com.br.

BLUMENAU CANCELA

Tempos de incerteza no cenário nacional obrigaram a Associação Blumenauense de Turismo, Eventos e Cultura a cancelar a 2ª edição do Blumenau International Beer Festival, que estava marcada para o período de 27 a 29 de junho, naquela cidade catarinense. A entidade informa que o festival está garantindo no calendário de 2020.