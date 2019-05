NOVO VISUAL DO OUTBACK

Dezenove restaurantes Outback no Brasil já ostentam o novo visual da rede: 10 deles já existentes e que passaram por reformas e nove inaugurados dentro do novo padrão – entre eles, o do shopping Mueller, o primeiro do Paraná com o novo formato. As reformulações vêm sendo feitas nos últimos três anos e, em 2019, 13 unidades ganharão a nova identidade visual. O conceito para o novo design partiu de um estudo realizado pela empresa de consultoria FutureBrand Brasil, em 2015, e executado pela equipe de construção e arquitetura da Bloomin Brands International. De acordo com Renata Lamarco, diretora de marketing da rede Outback no Brasil, o objetivo é oferecer uma experiência diferente aos apaixonados pela temática australiana e a culinária dos restaurantes. Para ela, a intenção é proporcionar ao cliente a possibilidade de descobrir mais sobre uma terra cheia de histórias, curiosidades e riquezas, que vão do deserto australiano à cultura pop e urbana do país do canguru. Ainda segundo Renata, o novo Outback Shopping Mueller reforça o espírito aventureiro e explorador da marca. “A novidade começa já na área de espera com um tom dourado que remete à areia do deserto australiano. No mesmo ambiente há ainda, um mapa do país, que guia o cliente pelas diversas regiões, além de símbolos tradicionais do Outback, como os famosos ingredientes usados nos pratos”.

SOPAS NO EXPRESS

Durante maio e junho, de segunda a sexta-feira no jantar, entre 19h e 22h, o restaurante As Quatro Estações, anexo ao hotel Mabu Curitiba Express (r. Manoel Valdomiro de Macedo, 2609, Cidade Industrial), inclui uma variedade de sopas em seu bufê tradicional de massas, arroz, feijão, legumes, carnes branca e vermelha. São três ou quatro a cada dia. O jantar custa R$ 35 + 10% por pessoa, incluindo sobremesa (bebidas à parte); no período, o estacionamento é cortesia.

ANIVERSÁRIOS NO +55

Para quem programa festejar o aniversário com os amigos fora de casa, o + 55 Bar (av. Vicente Machado, 866, Batel) tem uma promoção especial nas terças, quartas, quintas e sábados, exceto em dias de festa: além de não cobrar ingresso dos convidados constantes na lista previamente apresentada, a casa oferece um kit especial com jarras de Moscow Mule, porradinha, balão de gás hélio e um muffin para o aniversariante. O +55 fechou parcerias com o atelier Alma Doce, que garante 20% de descontos em bolos, e com o Mercadão da Festa, que também pratica preços mais baixos para balões personalizados, enfeites e outros artigos. Basta entrar em contato com as marcas pelos telefones e dizer que é um aniversariante cliente do +55: Alma Doce – (41) 99534-8715 e Mercadão da Festa – (41) 99215-1500. Para informações sobre a promoção, os números são : (41) 3322-0900 | WhatsApp (41) 9247 3322.

GASTRONIGHT ÀS TERÇAS

Ainda do + 55: a tradicional GastroNight do restaurante, realizada às terças-feiras, terá dia 21 de maio preparos assinados pela chef Cláudia Krauspenhar, do K.sa Restaurante. No menu, ostras e mignon. O jantar custa R$75 por pessoa e dá direto a uma opção de entrada e prato principal de um dos menus e sobremesa. No Menu Terra, a entrada será salada de abóbora cabotian glaceada, rúcula, amêndoas lâminadas e lascas de queijo da serra da Canastra e o prato principal, polenta cremosa com tiras de mignon ao molho de funghi, cogumelos frescos e salsa de trufa preta. No Menu Mar, trio de ostras empanadas com aiöli de wasabi, como entrada, e spaghetti com frutos do mar ao molho de laranja e limão siciliano, no principal. De sobremesa para ambos os menus, a chef escolheu as frutas grelhadas ao Late Harvest com merengue italiano.

WINE WEEKEND EM JUNHO

Mais de dois mil rótulos, apresentados por 85 produtores e importadores estarão expostos no Wine Weekend São Paulo Festival, cuja décima edição, de 27 a 30 de junho, vai ocupar quatro mil metros quadrados no Pavilhão Bienal do Parque Ibirapuera, na capital paulista. Considerado o maior evento do setor de enogastronomia do país, vai receber participantes de países como França, Itália, Espanha, Portugal e Alemanha, e do chamado Novo Mundo, caso de África do Sul, Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, Chile, Argentina e Uruguai, entre outros. Nesta edição, o Wine Weekend terá a Espanha como centro das atenções: os visitantes terão oportunidade de assistir apresentação de palestras, música espanhola ao vivo, show de dança flamenga, exposição de artes plásticas espanholas relacionadas à cultura da boa mesa, Museu do Vinho, com peças que traçam a história da produção vinícola, entre outras atrações. A organizadora do evento, Zoraida Lobato, prevê a afluência de cerca de 30 mil visitantes, mais que no ano passado, quando houve o comparecimento em torno de 28 mil pessoas.

SAFRAS HISTÓRICAS

Nas taças, exemplares de seis safras históricas: 1953, 1999, 2002, 2005, 2008 e 2012. Assim será marcada, nesta quinta-feira 16 de maio, a 100ª Degustação Temática realizada pela Associação Brasileira de Enologia (ABE), que reunirá 50 enólogos, no Dall’Onder Grande Hotel, em Bento Gonçalves (RS). A experiência permitirá aos ‘artistas do vinho’ avaliar a evolução e potencialidades de cada vinho brasileiro num encontro também marcado pela confraternização. “Tradicionalmente, a ABE promove essas degustações temáticas, mas esta é histórica porque marca uma trajetória de continuidade ao trabalho que começou há mais de 15 anos”, destaca o presidente da entidade, enólogo Daniel Salvador. A degustação também se diferencia por reunir rótulos de vinhos envelhecidos que mostram o potencial de envelhecimento do vinho brasileiro. O trabalho de aproximar os enólogos de vinhos e espumantes de diferentes procedências iniciou em 2002, quando a ABE passou a realizar as degustações temáticas. De lá para cá, a entidade deu a volta ao mundo com rótulos de regiões produtoras variadas. Com este projeto, a Associação leva o terroir de cada região para perto dos seus associados sem a necessidade de sair do Brasil, permitindo, assim, a troca de informações e a atualização profissional.