CHÁS E DOCES DA OKASHI

A partir dessa quinta-feira 9, curitibanos e turistas frequentadores do Mercado Municipal de Curitiba já poderão degustar as exclusividades da Okashi Sweet & Tea House (box 375, logo na entrada pela avenida Sete de Setembro). A nova opção de boa mesa vai oferecer cardápio com sugestões de chás especiais quentes e frios, soft drinks e linha de doces e salgados artesanais. “Queremos surpreender os paladares com produtos de qualidade e elaborados com muito carinho”, diz Érika Hattori, sommelier de chás e proprietária da Okashi.

L’ÉPICERIE, DOIS MENUS

Com opção entre duas sequências – entrada, prato principal e sobremesa – o restaurante de culinária francesa L’Épicerie (r. Fernando Simas, 340) terá almoço especial para o dia das Mães, no domingo 12 de maio, ao preço de R$ 90 mais serviço. As mamães serão presenteadas com um kit surpresa da chocolateria Cuore di Cacao. As entradas serão vol-au-vent de cogumelos com molho cremoso e queijo Brie ou salada de queijo de cabra; pratos principais: tournedos de filé mignon ao molho poivre, cebola confitada e batatas gratinadas ou filé de salmão grelhado com molho holandês, aspargos e babatas douradas; na sobremesa, escolha entre dois clássicos: ile flottante com creme inglês de baunilha ou crème brûlée de limão siciliano. Para os que preferirem levar o seu vinho, no domingo das Mães o valor da rolha será de R$ 30. E nesse dia será servido somente o menu especial. Reservas: 41.3044-4744 ou 99698 6390, após as 16h.

OPEN WINE NO +55

Nova atração das noites das quintas-feiras do +55 Bar, a partir deste 9 de maio, é a programação especial Open Wine, com novos rótulos, dicas de harmonização, intervenções artísticas e som acústico. A entrada será gratuita e o Open Wine custa R$39 por pessoa. Os vinhos, selecionados pela importadora Porto a Porto, poderão ser harmonizados com pratos da casa assinados pelo chef Matheus Henrique. A programação semanal das quintas-feiras também terá a presença de artistas locais e nacionais com o formato acústico unplugged. Para abrir a noite, entre os nomes estão o DJ Schasko, um dos principais da cena nacional e das vertentes do Downbeat e da Black Music, que vai desde o Nu Jazz, Nu Funk, até Brasilidades; e Murillo Mongello, DJ e produtor curitibano que passeia por várias vertentes da música negra e estilos variados mixados com uma técnica apurada. Os dois estão à frente do projeto Funk You, festa que há 10 anos já é considerada referência de funk e breaks na capital paranaense. Em pauta, também, o músico Wes Ventura, vindo de São Paulo, e a cantora Renata Guglielme, vocalista da banda curitibana Orange Cab.

BRUNCH NO GARBO

O Grand Hotel Rayon, de Curitiba, comemora o Dia das Mães, neste domingo 12, com um brunch especial em seu restaurante Garbo. Entre 12h e 15h, ao preço de R$ 110 por pessoa (bebidas e estacionamento a parte; crianças de 7 a 12 anos pagam meia) serão servidos clássicos do café da manhã, como ovos Benedict, bagel com salmão e croque monsieur, até pratos como risoto ao funghi, stinco de cordeiro e mignon ao molho mostarda l’ancienne. No bufê, ainda, variedade de antepastos, saladas, carpaccios, queijos , frios e entradas como vol-au-vent de cogumelos, salmão gravlax, quiche Lorraine, omeletes, tapioca e massas com diversos molhos. Entre os pratos quentes, conchiglione com brie e damasco gratinado e os frutos do mar com favas. Além de sobremesas.

LA VARENNE

As mães que almoçarem no restaurante La Varenne (Pátio Batel, piso L4), no domingo 12 ganharão uma sobremesa exclusiva, finalizada pelos próprios filhos, a partir de base prontas, como de bolo, madeleine e brownie, por exemplo, que serão completadas pelos recheios, como explica o chef Felipe Miyake. Para participar da ação, é preciso fazer reserva antecipada para a data. Para o almoço, figural entre os destaques: tortelloni de ossobuco com fonduta de açafrão; peixe fresco da estação grelhado com alcachofra, palmito pupunha, aspargos e tomate cereja; tournedos Rossini com purê de mandioquinha; medalhão de filé mignon ao molho poivre com risotto de parmesão Gran Formaggio; e ravioli de cordeiro sobre molho de cogumelo paris e demi-glace. No domingo, o La Varenne abre apenas para o almoço, das 12h às 17h.

QCEVICHE

O restaurante QCeviche, localizado no lobby do Novotel Curitiba Batel, recebe as mães para o almoço do domingo 12 com uma taça de espumante e um bufê de gastronomia peruana, com mais de 20 itens. Entre os pratos quentes, por exemplo, está o Tacu Tacu a lo Pobre, versão do arroz e feijão fritos mais mignon com ovo frito e banana da terra. Nas sobremesas, tostadas francesas, bolo três leches, mini suspiro limeño, mousse de chocolate e salada de frutas. O preço é de R$ 69 para adultos e de R$ 34,50 para crianças.

SÁBADO NO CÃO VÉIO

O restaurante Cão Véio (r. Ângelo Sampaio, 1744) realiza neste sábado 11, das 12h às 17h, a segundo0 edição do Tap TakeOver, com seis torneiras de chopes artesanais da Alright regando o cardápio da casa, ao som da Gringo’s Washboard Band. No menu de nomes exóticos estão pratos de carne como Rotweiller, Mastim, Bulldog francês, entre outros.

As cervejas são: a red IPA Red Sky, com notas de herbal, pinho e frutas cítricas; Voll Bock, forte e escura, de trigo weizenbock ; a Smash Apa Cut the Bull; Okie Dokie, lager leve e equilibrada; Witty, clássica witbier com aroma de laranja e coentro; e a One Small Step, uma tradicional, cremosa e densa weiss.