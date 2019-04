Entre os dias 9 e 11 de abril, Curitiba recebe uma das maiores feiras e convenções de supermercados: a Mercosuper 2019. O evento, que está na 38ª edição, reúne empresas de todo Brasil para apresentar novidades, promover debates e expandir os negócios. Serão 300 expositores, três palestras magnas e mais de 40 palestras, oficinas e workshops.

Além disso, o evento conta com 40 caravanas, que saem de cidades do interior do Estado, para fazer negócios na feira. A estimativa da Associação Paranaense de Supermercados (APRAS), organizadora do evento, é que mais de 1.600 pessoas participem do trajeto.

Este ano, mais uma vez, a Unium – marca institucional das cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal, que atua no varejo com diversas marcas como Alegra, Colônia Holandesa, Naturalle e herança holandesa – participa da feira para divulgação de produtos. “Para muitos, o modelo de negócios da Unium ainda é uma novidade. Vamos aproveitar a oportunidade para, além de mostrar os produtos com os quais trabalhamos, apresentar para nossos clientes de que forma trabalhamos com intercooperação”, comenta o gerente de marketing da Unium, Cracios Consul.

A Mercosuper 2019 acontece no Expotrade Convention Center, em Pinhais (PR), e a entrada é gratuita para visitantes credenciados.

Mais informações: http://apras.org.br/mercosuper/