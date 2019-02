Mercedes Benz CLA zerinho sai para cliente do PolloShop

Jair Custódio da Silva participou do sorteio com cupons adquiridos em compras feitas com a esposa

Tem gente feliz da vida e com motivos de sobra para comemorar neste mês de fevereiro. Jair Custódio da Silva foi o grande sortudo que ganhou o Mercedes Benz CLA zerinho, sorteado pelo PolloShop. O sorteio aconteceu na quarta-feira (13) nas dependências do Pollo e foi transmitido ao vivo pelas redes sociais do shopping. Ele adquiriu os cupons para participar do sorteio depois de efetuar compras de roupas e calçados com a esposa em lojas do PolloShop.

Jair ficou muito feliz e surpreso com o resultado do sorteio. “A sensação de ter ganhado esse prêmio foi de muita alegria, apesar de ter sido uma grande surpresa, pois não esperava ganhar sabendo que muitas pessoas participaram. Foi difícil acreditar que eu realmente tinha sido sorteado”, afirma.

O cliente é frequentador do Pollo há muitos anos. “Eu e minha esposa frequentamos o shopping desde 2002 porque gostamos da variedade de produtos. Nós já recomendávamos o PolloShop para nossos amigos e familiares, mas agora vou recomendar ainda mais. Agradeço ao shopping e a toda equipe de colaboradores pelo carinho e atenção que tiveram conosco”, comemora a sortudo.

Uma nova promoção, tão imperdível quanto esta, vem aí e estará no ar no PolloShop em breve. É só acompanhar os perfis oficiais do Pollo nas redes sociais onde será divulgada a novidade.

Serviço:

Rua Camões, 601 – Alto da XV

Horários de funcionamento:

Lojas: De segunda a sábado: 10h às 22h

Domingos e feriados: 14h às 20h

Praça de Alimentação: De segunda a sábado: 9h às 22h

Domingo e feriados: 10h às 20h

www.polloshop.com.br