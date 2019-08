A Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário estará na Feira de Imóveis do Paraná, que acontece de 14 a 18 de agosto no Centro de Eventos FIEP, em Curitiba. Com mais de 50 mil clientes atendidos e R$ 10,5 bilhões em créditos comercializados em 28 anos de atuação, a Ademilar apresentará ao público as inúmeras vantagens em adquirir um imóvel por meio do consórcio, seja para moradia, investimento ou, até mesmo, para programar uma aposentadoria tranquila.

O Paraná é um dos estados que mais se destaca na compra de consórcios imobiliários. Segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, a ABAC, em um comparativo entre fevereiro de 2018 e fevereiro de 2019, a região foi responsável por 37,4% das negociações nacionais.

Com 60 m², o estande da Ademilar é um dos maiores da feira. Cerca de 60 consultores de venda da empresa se revezarão durante os cinco dias do evento para atender aos visitantes. Serão oferecidas condições especiais para a aquisição de cotas de consórcio de imóveis, além de diferentes brindes para quem fechar negócio. Todos os visitantes da feira também terão acesso a cupons para concorrer ao sorteio de uma televisão 4K, 43 polegadas.

“Ficamos muito felizes em participar, por diversos anos consecutivos, de uma iniciativa tão importante para nossa região e que possui sinergia total com que acreditamos: oferecer a melhor oportunidade para a compra, construção ou reforma de imóveis”, afirma Tatiana Schuchovsky Reichmann, diretora-presidente da Ademilar. Segundo a executiva, a expectativa é superar o resultado de negócios de 2018, quando foram comercializados mais de R$ 5 milhões em créditos durante a feira. De janeiro a julho deste ano, a empresa vendeu em todo o país mais de R$ 1,6 bilhão em créditos, um crescimento de 20,76% em relação ao mesmo período do ano passado.

Mercado imobiliário paranaense: A Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CBIC, afirma que o número de apartamentos novos lançados no Paraná cresceu 18% no primeiro semestre deste ano, frente ao mesmo período de 2018. De acordo com a última pesquisa divulgada pela Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná (Ademi-PR), foram 855 novos imóveis residenciais foram ofertados no mercado no acumulado de 2019 até junho.

Sobre a Ademilar: A Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário foi pioneira no país ao trabalhar especificamente com o consórcio de imóveis. Ela está entre as dez maiores administradoras do Brasil no segmento, segundo ranking do Banco Central. Atendimento personalizado, de acordo com as necessidades específicas de cada cliente, e assessoria completa em todas as etapas do processo são os diferenciais da administradora, que tem sede em Curitiba e atuação nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Mais informações em www.ademilar.com.br.

Serviço:

Feira de Imóveis de Curitiba

Quando: De 14 a 18 de agosto. Confira os horários.

Local: Centro de Eventos FIEP, Avenida Com. Franco, 1341 – Jardim Botânico, Curitiba.