Mercado Municipal de Curitiba fecha para compras presenciais

Mercado Municipal de CuritibaOs estabelecimentos, individualmente, estão optando pelo atendimento ao público através de serviços de delivery por telefone, whatsapp ou app de entrega.

Para os que optarem pelo serviço “take away” é preciso entrar em contato com os estabelecimentos encomendando seu pedido. No tempo determinado pela loja, basta se dirigir ao estacionamento identificado localizado na Rua da Paz.

No site www.mercadomunicipaldecuritiba.com.br você encontra os telefones de todas as lojas, boxes e casas do Mercado. Mais informações sobre pedidos de delivery poderão ser coletadas diretamente com os lojistas.

Essa decisão foi tomada em parceria com as autoridades da saúde e representantes da Prefeitura Municipal de Curitiba como esforço para a contenção da proliferação do COVID-19.

Seguiremos compartilhando notícias sobre abastecimento e dicas para uma alimentação rica em nutrientes, fundamental para esse momento ao qual estamos passando.

Ascesme

Associação dos Permissionários do Mercado Municipal