Segundo dados da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), nos primeiros cinco meses de 2019, as incorporadoras disponibilizaram ao mercado 28.787 novas unidades, um número 5% maior em relação ao ano passado. Esse crescimento também vem sendo sentido pelas imobiliárias e construtoras de Matinhos, Litoral do Paraná.

De acordo com o sócio-proprietário da HR Imóveis, Andre Guilherme, ao contrário das estatísticas da capital paranaense no último ano, o Litoral não para e a busca pela compra é constante.

“Tivemos um aumento de aproximadamente 60% comparado ao mesmo período do ano passado. Prova disso é que as grandes construtoras locais não param de lançar novos empreendimentos, principalmente os de médio e alto padrão. Outro dado que chama a atenção é grande procura por imóveis para a temporada. Esse ano a busca iniciou muito antes de 2018. A nossa estimativa é que, mais uma vez, faltará oferta, principalmente entre Natal e Ano Novo”, comenta.

A partir dessa perspectiva positiva do mercado imobiliário no Litoral, André comenta sobre os investimentos na região. “Investir em imóveis nas regiões litorâneas, como Matinhos e Caiobá, se tornou um grande negócio. Devido à chegada de grandes empresas e faculdades, esse tipo de investimento se tornou um grande atrativo para aqueles que pretendem manter uma receita mensal, já que o déficit de imóveis disponíveis é enorme. Temos visto uma taxa de retorno de até 1%”, afirma.

“Ter um empreendimento para a realização de locação diária também é uma ótima estratégia. Nossa praia é procurada por veranistas de todo o Brasil e do exterior. Ou seja, ter um imóvel bem localizado é garantia de bom retorno. Alguns proprietários, por exemplo, conseguiram locar seus imóveis por 70 dias sem interrupções durante a época da temporada”, aconselha.

Nova sede para atender o crescimento da demanda

Para oferecer mais qualidade no atendimento aos clientes, a HR, que está no mercado do Litoral há mais de 10 anos, inaugura no mês de setembro uma nova sede, localizada em Caiobá.

“Investimos em um espaço amplo e com localização estratégica. Há ambientes voltados exclusivamente para networking e treinamentos da equipe, já que prezamos pela qualificação constante. Dispomos também de um espaço gourmet com churrasqueira para atender de forma mais descontraída aos clientes e parceiros. Além disso, não podemos deixar de citar as tecnologias como drone, imagens 360º, câmera profissional e captação de vídeos, usados para demonstrar cada detalhe dos imóveis em nosso site”, comenta Adriana Rocha, também sócia da HR Imóveis.

A nova loja da HR Imóveis está localizada na Avenida Paraná, 116 (esquina com a Avenida Maringá). Mais informações pelo telefone (41) 3453-3030 ou pelo site hrimoveiscaioba.com.br.