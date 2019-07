O mercado de suínos teve ligeira desvalorização na última semana. Com o mercado ainda à espera dos salários, a demanda interna continuou contida, o que tirou a firmeza dos preços.

Nos últimos sete dias, nas granjas paulistas a cotação do animal terminado teve queda de 1,0%, sendo negociado, em média, em R$102,00 por arroba.

No atacado, a desvalorização em igual comparação foi de 1,2%, com a carcaça cotada, em média, em R$8,00 por quilo.

A expectativa é que a iminência do recebimento dos salários reverta o quadro de fraqueza na demanda.

No âmbito externo, as exportações de carne suína in natura em junho totalizaram 55,7 mil toneladas. Queda de 5,2% na comparação mensal, no entanto, alta de 84,5% na comparação anual.

Fonte: Scot Consultoria