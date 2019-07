O mercado de apartamentos superluxo, em Curitiba, fechou 2018 com um salto de 70% nas vendas em relação a 2017. Estudo encomendado pela Ademi-PR, Associação dos Dirigentes do Mercado Imobiliário do Paraná, mostra que, no ano passado, 128 imóveis desse tipo foram vendidos na cidade contra 75 no período anterior. Hoje, na capital, são 308 unidades disponíveis, a um preço médio de R$ 13 mil o metro quadrado.

Curitiba é considerada uma das cidades mais inteligentes e sustentáveis do mundo pela revista Forbes. Entre os aspectos destacados pela publicação estão a limpeza e organização, os serviços de transporte, a educação e a saúde.

Apesar da cautela das incorporadoras, este foi o primeiro sinal positivo na Construção Civil em 2019. A torcida do empresariado é para que mudanças sejam implementadas no cenário econômico nacional e, com isso, o mercado mantenha a trajetória de elevação.