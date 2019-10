Depois do menu Vegetariano, a novidade no bistrô L’Épicerie (r. Fernando Simas, 340, Bigorrilho) é o menu Low Carb, com entrada, prato principal e sobremesa, dedicado às pessoas que seguem uma dieta livre de carboidratos e de alto índice glicêmico. Custa R$ 80 e é servido no almoço e no jantar.

Como entrada, Salade composée: folhas verdes, bacon, tomate, Emmental ralado e vinagrete Dijon. Como prato principal Low Carb Tournedos de filet de boeuf, mignon alto grelhado ao molho de vinho tinto e cebolas, acompanham brócolis e couve-flor na manteiga. Na sobremesa, morangos e nata batida adoçados com xilitol.