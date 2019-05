Restaurante no Juvevê terá menu exclusivo e especial para a data, com entrada, prato principal e sobremesa a preço fixo

Domingo, 12 de maio, é Dia das Mães. Para comemorar essa data com estilo, a Pantucci Trattoria, localizada no bairro Juvevê, terá um menu especial para o almoço. O menu contará com opções de entrada, prato principal e sobremesa, ao preço de R$95,90 por pessoa + taxas de serviço. Para facilitar o atendimento, no Dia das Mães, estarão disponíveis apenas o menu especial para a data, além do menu kids tradicional da casa. Ainda pensando em praticidade, haverá dois horários para reservas: 11h30 e 14h15, para evitar filas.

Na entrada, as opções serão o Salmão marinado (salmão marinado com maçã verde, queijo cottage e folhas), Brie folhado (queijo Brie envolto em massa folhada servido com geleia de damasco e amêndoas laminadas) ou a Polenta cremosa com linguiça (polenta cremosa servida com linguiça artesanal e molho de funghi Porcini).

Para o prato principal, as opções serão a Lasanha de pato (lasanha de pato com cogumelos frescos e molho de funghi Porcini), o exclusive Filé Wellington (corte alto de mignon com cogumelos refogados envolto em massa folhada, servido com nhoque salteado e molho de vinho tinto) o famoso Filé à Parmegiana (filé mignon empanado e gratinado com tomate e queijo parmesão servido com 1 das opções: purê de mandioquinha ou polenta cremosa ou fetuccine artesanal), Salmão Grelhado (salmão grelhado servido com crepe de legumes e molho de açafrão), Spaghetti com camarões (spaghetti artesanal com camarões médios, tomates frescos e manjericão) ou ainda o Pernil de cordeiro (pernil de cordeiro assado em baixa temperatura, servido com polenta cremosa e molho do próprio assado).

Fechando o almoço com as mamães, as sobremesas disponíveis para escolha são o Cannoli Siciliano (massa crocante recheada com ricota, frutas secas, chocolate e limão siciliano), Creme Brûllèe (creme à base de ovos, creme de leite e baunilha, com um toque de amarena) ou ainda o Trio de chocolate (mousse de chocolate belga ao leite e branco coberto com chocolate meio amargo e servido com molho de baunilha).

Serviço:

Almoço de Dia das Mães na Pantucci Trattoria

Dia 12 de maio, domingo, em dois horários: 11h30 ou 14h15

R$ 95,90 + 10% de taxa de serviço por pessoa

Reservas pelo telefone (41) 3205-3883

Rua Barão de Guaraúna, 553 – Juvevê

www.pantuccitrattoria.com.br

Não possui valet

Aceita todos os cartões

Foto: Divulgação.