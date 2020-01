Em dias sem jogos, é fácil entrar nas instalações do estádio Rei Pelé, em Maceió. Basta passar por um portão. Lá dentro, no entanto, algumas portas ficam fechadas o tempo todo.

É o caso atualmente do Memorial Rainha Marta, dedicado à atacante brasileira. Inaugurado em dezembro 2014, o local não funciona há três meses, de acordo com informações do governo estadual.

A reportagem visitou o espaço no dia 5 de novembro de 2019, às 15h45, e não encontrou ninguém. O lugar estava trancado. Através das janelas, foi possível ver que, dentro do memorial, havia algumas réplicas de troféus espalhadas pelo chão e uma escada de metal. As gravuras das paredes estavam desbotadas.