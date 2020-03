Melo e Kubot são campeões em Acapulco

Neste domingo (1º), a dupla – cabeça de chave número 2 – comemorou sua primeira conquista na temporada 2020 ao derrotar a parceria número 1 do mundo, os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah (cabeças 1) por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (8-6), 6/7 (4-7) e 11-9, em 2h31min, no México.

Marcelo tem, agora, dois títulos em Acapulco, campeão também em 2015, então jogando com o croata Ivan Dodig. Este é o 34º título da carreira do mineiro Marcelo, recordista brasileiro, e o 14ª com Kubot. E passa a somar oito ATP 500, seis com o parceiro polonês, que venceu outras duas vezes em Acapulco, em 2010 e 2013. A final no México foi a 24ª de Melo e Kubot juntos, a 63ª da carreira de Marcelo.

“Ficamos muito felizes com o título em Acapulco. Conseguimos executar muito bem a nossa estratégia de jogo hoje. Cabal e Farah terminaram como dupla número 1 do mundo, jogaram muito bem o torneio também. Salvamos match point. Foi realmente decidido muito no detalhe, praticamente todos os games. E especialmente o match tie-break. Acho que essa energia que a gente conseguiu trazer, pegar lá no Rio, ajudou muito a conquistar este título aqui”, comemorou Marcelo.

A final começou com uma sequência de quebras. Dos cinco primeiros games, quatro tiveram breaks. A partir do empate em 3/3, as duplas mantiveram os seus serviços e a decisão do primeiro set foi para o tie-break. Depois de muito equilíbrio, vitória de Melo e Kubot por 7/6 (8-6). Na segunda série, mais disputa e equilíbrio e um novo tie-break, desta vez com os adversários vencendo por 7/6 (7-4). Aí, em um match tie-break decidido ponto a ponto, Melo e Kubot marcaram 11-9, após salvar match point, para comemorar o título.

No ranking mundial individual de duplas, o mineiro Melo e o polonês Kubot estão empatados na oitava colocação, com 4.820 pontos. Farah é o líder, com Cabal em segundo, ambos com 8.170 pontos.

Os próximos torneios da dupla serão nos Estados Unidos: a partir do dia 12 de março jogam o primeiro Masters 1000 da temporada, em Indian Wells. E, na sequência, com início em 25 de março, o Masters 1000 de Miami, ambos em quadras duras, como no México.