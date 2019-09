Na Ceagesp, o cenário foi de aumento dos preços do melão, com exceção às variedades pele de sapo e gália – sendo esta última bem cotada nas regiões produtoras, o que pode impactar no ritmo de vendas dessa variedade nos próximos dias. Ao longo da semana (9 a 13/09), o orange foi o mais valorizado, sendo vendido por R$ 16,50/cx de 6 kg – aumento de 22% em relação à anterior.

Para o amarelo, o mercado também reagiu positivamente: os tipos 6 e 7 registraram aumento de 9% na mesma comparação, sendo comercializados por R$ 28,33/cx de 13 kg nos boxes. De acordo com o Climatempo, são previstos mais dias quentes na cidade de São Paulo ao longo do mês de setembro, o que deve estimular o consumo da fruta, considerada refrescante. Além disso, o recebimento de frutas com bom °brix, provenientes do Rio Grande do Norte/Ceará, tem animado os atacadistas, por registrarem reação das vendas nesse período.

Fonte: Cepea/Hortifruti