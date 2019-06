Nesta semana (17 a 21/06), melonicultores continuaram a encarar a baixa demanda pela fruta. Como resultado, desvalorizações ocorreram nas principais regiões produtoras, mesmo com a limitada oferta.

No Vale do São Francisco (BA/PE), o desaquecimento do mercado resultou em preço médio de R$ 1,18/kg para o amarelo a granel, redução de 10% frente à semana passada. Vale ressaltar que, nesta região, esse tipo de comercialização (a granel) continuou elevada, tanto em função da menor demanda nos principais centros consumidores, quanto pela aproximação do fim da safra na região (menor ritmo de colheita). Já no Rio Grande do Norte/Ceará, os preparativos para a temporada, que deve se iniciar em agosto, continuam, porém ainda a níveis de preparo do solo e plantio – ou seja, a colheita está bastante restrita na região.

Mesmo assim, o preço do amarelo tipo 6 e 7 atingiu a média de R$ 27,00/cx de 13 kg, uma desvalorização de 5% na mesma comparação. Agentes consultados pelo Hortifruti/Cepea confirmam expectativas positivas quanto ao clima para o início desta safra. De acordo com a Climatempo, Mossoró (RN) pode ter temperaturas adequadas para o desenvolvimento do fruto e poucas chuvas até a primeira semana de julho.

Fonte: Cepea/Hortifruti