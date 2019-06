Nesta semana (10 a 14/06), o mercado de melões foi marcado por fraca demanda, o que refletiu em menores comercializações e desvalorização da fruta. Contudo, para produtores de melão amarelo do Vale do São Francisco (PE/BA), ainda foi possível obter uma valorização de 5% frente a semana anterior, uma vez que muitos deles optaram novamente por concentrar as comercializações a granel no Norte e Nordeste – os quais não têm custos de embalagem e frete vinculados, o que acaba facilitando as vendas. Assim, o tipo 6 e 7 dessa região fechou com preço médio de R$ 1,30/kg nesta semana.

Já no Rio Grande do Norte/Ceará, o cenário foi de queda de preços: o amarelo tipo 6 e 7 atingiu média de R$ 28,50/cx de 13 kg, desvalorização de 13% na mesma comparação. Em ambas as praças produtoras, o ritmo de colheita segue sem grandes alterações, apesar da menor demanda dos principais centros consumidores, como a capital paulista. Vale destacar que, de acordo com agentes consultados pelo Hortifruti/Cepea, algumas fazendas potiguares/cearenses já começaram a intensificar os plantios para a safra 2019/20 – que se inicia no segundo semestre –, uma vez que as condições climáticas estão favoráveis para o cultivo, e há previsão de que se mantenham assim para o próximo mês.

Confira mais informações no site www.hfbrasil.org.br

Tags: Hortifruti

Fonte: Cepea/Hortifruti