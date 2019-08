Os preços da melancia tiveram acentuada alta nesta semana (29/07 a 02/08), tanto em Goiás quanto no Tocantins. A fruta graúda (>12 kg) em Uruana (GO) foi comercializada, em média, a R$ 0,57/kg, aumento de 41,2% frente à semana anterior. Em Lagoa da Confusão (TO), a melancia teve média de R$ 0,50/kg, valor 40,9% superior.

Segundo colaboradores do Hortifruti/Cepea, o que impulsionou os preços foi o baixo volume ofertado de melancia, já que a praça goiana se encontra em um período de “janela de oferta”, antes de retomar as atividades de colheita com maior intensidade ao longo do mês. Além disso, o clima mais firme dos últimos dias contribuiu para aliviar a pressão das cotações, que vinham seguindo em queda nas semanas anteriores.

Para os próximos dias, a previsão é de chegada de uma frente fria no estado de São Paulo, segundo a Climatempo, o que pode impactar na demanda, e consequentemente, nos preços.

Fonte: Cepea/Hortifruti