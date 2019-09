Os preços da melancia aumentaram nesta semana (09 a 13/09) em Uruana (GO). A graúda (>12 kg) foi comercializada a R$ 0,69/kg, aumento de 4,8% frente à semana anterior. Segundo colaboradores do Hortifruti/Cepea, o aumento significativo da temperatura em São Paulo (SP) foi o fator responsável por elevar a demanda da fruta, que garantiu a alta nos preços.

De acordo com a Climatempo, houve recorde de calor no ano na capital paulista na quinta-feira (12/09), que alcançou 39,5ºC (Inmet). Vale ressaltar que, mesmo com o aumento nas cotações diante da maior demanda, o volume ofertado pela praça goiana neste mês é mais elevado, o que pode impedir avanços mais expressivos. Além disso, agentes apontam que a qualidade das melancias está superior à do mês passado.

Espera-se temperaturas um pouco menores para o final de semana devido a uma massa de ar frio no estado de São Paulo; contudo, não devem ser suficientes para pressionar com força o consumo da fruta.

Fonte: Cepea/Hortifruti