A duquesa de Sussex Meghan Markle, 38, foi eleita o ícone fashion mais poderoso de 2019. Ela foi homenageada no relatório Lyst’s Year in Fashion, criado pela plataforma britânica de estilo Lyst, com especialistas em consumo.

Segundo dados divulgados pela plataforma, o estilo da duquesa provocou, em média, um aumento de 216% nas buscas por algo semelhante ao que ela já usou.

Seu amor por camisas, usadas no Royal Tour da África do Sul, fez as pesquisas pela peça crescerem 45%; já seu vestido Club Monaco esgotou em menos de um dia, com um aumento de 570% nas pesquisas pela peça. Um look com uma saia da J Crew fez com que as pesquisas pela marca crescessem mais de 100%.

Casada com o príncipe Harry em maio deste ano, a duquesa vem chamando a atenção com seu estilo moderno e arrojado, que promete renovar a imagem da realeza britânica.

A atriz, que é conhecida por levantar bandeiras como a da igualdade de gênero, tem incorporado seus ideais também em suas escolhas de “look”. O vestido de seu casamento, por exemplo, burlou protocolos reais para falar de feminismo e globalismo.

O jovem Timothée Chalamet, 23, e suas escolhas excêntricas o garantiram o segundo lugar na Lyst’s Year in Fashion. Destaca-se um visual que o ator usou na estreia do filme “O Rei”, da Netflix, em Londres, com um moletom com capuz de lantejoulas, que teria feito com que as pesquisas por moletons masculinos subissem 192%. Além disso, quando Chalamet vestiu um traje da Haider Ackermann, as pesquisas pela marca cresceram 806%.