O terceiro maior prêmio da Mega-Sena será sorteado nesta quarta-feira após 13 concursos consecutivos em que ficou acumulado, um recorde na história da loteria. A estimativa é de que o ganhador levará para casa R$ 170 milhões.

O maior prêmio da história, de R$ 205.329.753,89, foi pago a um único apostador em novembro de 2015. No dia 22 seguinte, duas apostas dividiram o prêmio de R$ 197.377.949,52.

O movimento nas lotéricas da capital foi intenso durante toda esta terça-feira. “Não estamos dando conta da demanda, é como se fosse uma Mega-Sena da Virada novamente”, afirma Giancarlo Giacunmo, dono da Lotérica Sete de Abril, sobre o clima entre os apostadores no estabelecimento.

Giacunmo trabalha na casa de apostas há dez anos. A Lotérica Sete de Abril pagou um dos maiores prêmios do ano passado. Foram R$ 10,25 milhões, segundo a Caixa. “Não existe uma receita para apostar, tem pessoas que fazem um único jogo de R$ 3,50, e outras que apostam centenas de reais. Até o dia do sorteio, cada uma tem um sonho diferente. Na Mega-Sena, o importante é sonhar”, comenta o proprietário da lotérica.

Existem 10 tipo de apostas que uma pessoa pode fazer na Mega Sena, desde 6 até 15 dezenas. O jogo com o maior número de dezenas custa R$ 17.517,50. Uma saída comum para aumentar as chances e não desembolsar tanto dinheiro é participar de bolões.

A Mega Sena já acumulou por dez ou mais vezes consecutivas em 18 oportunidades. Nunca antes, porém, por 13 vezes seguidas.