Estar informado e atento sobre o que está em alta no mundo da decoração garante mais propriedade na hora de contratar profissionais, escolher acessórios e até mesmo decidir qual é a linguagem que será aplicada em determinado ambiente. O desafio, no entanto, é selecionar que informações considerar diante de tanta oferta de dados sobre o tema. Para ajudar o público nessa missão, a Meber Metais disponibiliza o e-Book Trends: Os hits em alta na decoração. O acesso ao material é gratuito e pode ser feito por meio deste link.

O conteúdo está disposto em 25 páginas que apresentam ao consumidor as impressões e apostas de profissionais ligadas ao segmento de arquitetura e design – está tudo reunido em um guia de leitura rápida e bastante ilustrativa.

Tendências, como explica o E-Book, são as indicações de que caminhos é possível seguir baseado em um estudo de equilíbrio mercadológico e social, ou seja: pistas de como os consumidores se comportam em níveis global e local. No decorrer do guia, estão indicadas tendências de cores que permitem entender o porquê o Living Coral e o clássico preto são boas apostas – e, é claro, onde aplicá-las.

O material ensina, também, o crescente interesse do consumidor pela conexão com conceitos mais naturais, tanto impresso no estilo de vida mais leve, quanto buscando elementos que tenham um papel de refúgio no universo cosmopolita. No mercado de interiores, elementos naturais e design original continuam fortalecidos como tendência. Tudo isso se estabelece com a incorporação de plantas pela casa; preferência por materiais como linho, madeira e couro; e influência ainda maior do faça você mesmo (DIY).

Sugestões de quais aplicações garantam eficiência e conforto em iluminação, itens elencados em uma wishlist e quais apostas são assertivas para a escolha de móveis também estão em destaque no e-Book. E tudo isso elaborado sob a tutela da Meber, empresa especializada em metais para banheiro, lavabo, cozinha e jardim – acumulando tradição e credibilidade no segmento há mais de 55 anos.