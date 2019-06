Modelo energético autônomo também estará disponível na ABF Franchising Expo 2019

O empresário Giuliano Pilagallo confirmou participação de toda equipe Smart Moov em duas importantes feiras em São Paulo, a Fispal Food Service e a ABF Franchising Expo 2019, ambas acontecem ainda em junho.

Segundo Pilagallo, idealizador e comandante da Smart Moov, o objetivo da presença é apresentar aos profissionais e empresários envolvidos nos eventos a mais recente novidade da empresa, o modelo energético autônomo MEA 2020. “É sem dúvida um lançamento revolucionário, que permite consumir, vender e comprar produtos e serviços em qualquer espaço urbano”, explica Pilagallo.

As duas feiras são referência no mercado e acontecem no Expo Center Norte. A Fispal de 11 a 14 de junho e a ABF Franchising de 26 a 28 do mesmo mês. Para quem for ao local conhecer o MEA 2020, é necessário efetuar o credenciamento nos sites www.fispalfoodservice.com.br e www.abfexpo.com.br, respectivamente. Para saber mais sobre a Smart Moov acesse http://smartmoov.com.br/.

Sobre o MEA 2020

Nasceu com objetivo de ser um PDV móvel, com duração energética longa, que hoje chega à 8h, com simples recarga na tomada de 6h. Mas mostrou-se atraente e eficiente para diversas outras operações.

“Com a AmBev, transformamos por 8 horas seguidas chope de 28 graus em menos 2 graus, em 3 segundos. Mas para se ter uma ideia, já foi até ventilada uma suposição do exército, de colocar refrigeradores com comida dentro do MEA 2020, deixando abertas suas portas laterais com painéis solares instalados, criando um refrigerador sustentável, mantendo o alimento saudável durante todo um mês sem precisar carregar”, explica Giuliano Pilagallo.

O equipamento pode ser utilizado também para Instalação de forno para pizzas ou outros assados, farmácia móvel, sorveteria, loja de flores ou até mesmo sua utilização como mídia urbana, já que além do visual lateral que pode ser usado com painéis publicitários, o “veículo” conta com duas TVs acopladas em suas extremidades. Paralelamente a isso, o poder público pode fazer uso do MEA 2020 para campanhas de utilidade pública, vacinação, medição de pressão, diabetes, entre outros.

O que também vem chamando atenção de muitos investidores que conheceram a novidade, é que caso o tipo de negócios escolhido não tenha êxito, ele pode facilmente ser utilizado para outro fim, não tendo nenhuma perda do investimento financeiro efetuado.

SERVIÇO

Lançamento do MEA 2020, o mais novo modelo energético autônomo da Smart Moov

Em duas feiras em São Paulo

Na Fispal Food Service

No Expo Center Norte,

De 11 a 13 de junho das 13h às 21h e dia 14 de junho das 13h às 20h

Credenciamento e informações www.fispalfoodservice.com.br

E na ABF Franchising Expo 2019

No Expo Center Norte

De 26 a 29 de junho, quarta à sexta das 13h às 21h e sábado das 11h30 às 18h30

Credenciamento e informações www.abfexpo.com.br

Para saber mais sobre a Smart Moov acesse http://smartmoov.com.br/.