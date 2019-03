McDonald’s usa sua grande escala para incentivar a leitura

Mais uma vez, o McDonald’s coloca seu tamanho e escala em prol de uma boa causa. A marca trará de volta uma de suas iniciativas de maior sucesso: Ler e Brincar. Na compra de um McLanche Feliz, os clientes poderão escolher entre um livro ilustrado com duas histórias de personagens da Turma da Mônica ou um brinquedo, correspondente à campanha vigente.

A primeira campanha do McDonald’s voltada para a leitura aconteceu em 2013 e alcançou toda a América Latina. De lá pra cá, foram mais três iniciativas, que resultaram na distribuição de 14 milhões de exemplares na região. Aqui no Brasil, as famílias já se divertiram com histórias sobre dinossauros, oceanos e predadores, passando por textos de escritores brasileiros como Vinicius de Moraes, Ana Maria Machado e Ziraldo. Em 2017, o projeto se renovou e uma parceria com a Mauricio de Sousa Produções permitiu a entrega de seis livros da Turma da Mônica em todo o Brasil – união que se repete agora.

“Essa é uma campanha pela qual temos muito orgulho, por meio dela podemos estimular à leitura e o tempo de qualidade em família. Os livros são excelentes para a conexão entre pais e filhos, um momento que certamente ficará marcado na formação cultural dos pequenos”, afirma David Grinberg, Vice-Presidente de Comunicação Corporativa e de Relações com Investidores da Arcos Dorados, franquia que administra a marca McDonald’s em 20 países da América Latina e Caribe.

Novidades e tecnologia

Para a campanha desse ano, os estúdios Maurício de Sousa produziram 10 histórias inéditas e exclusivas para o McDonald’s, que serão distribuídas em cinco livros. São eles:

Cebolinha em: A Máquina de Fantasias | Astronauta em: Qualquer semelhança é mera coincidência

Chico Bento em: Amor de verão | Piteco em: Viagem no tempo

Cascão em: É você mesmo | Penadinho em: Festa de outro mundo

Mônica em: A melhor hora do dia | Bidu em: Mal-entendido

Magali em: A história da princesa comedora de ervilha | Tina em: Quando tudo dá errado´

E para tornar esse momento inesquecível, pela primeira vez foi desenvolvido uma funcionalidade, disponível em março, dentro do app do McDonald’s que vai tornar as histórias ainda mais interativas. A leitura ganhará vida por meio de sons que serão acionados por palavras-chave contidas nas histórias. “Muitos adultos já têm o hábito de contar histórias fazendo as vozes dos personagens ou imitando sons. Esta funcionalidade vai ajudar ainda mais nessa experiência, pois trará novos detalhes que farão todos se encantarem pelos livros”, finaliza Grinberg.

Leitura entre jovens

De acordo com uma pesquisa do Instituto de Estatística da Unesco, 36% dos jovens da América Latina e do Caribe não têm níveis adequados de leitura para sua idade, mesmo sendo uma habilidade básica e o pilar sobre o qual o resto das experiências são construídas. Por esse motivo, é importante que desde a infância se incorpore o hábito de ler como um valor constante.

Por conta disso, o McDonald’s abraça esse tema e procura se tornar um catalisador de mudanças, se comprometendo com as famílias a expandir o número de leitores no mundo. Ler em voz alta é um hábito que passa de geração para geração, reforçando os laços entre pais e filhos desde a infância – um dos pilares da marca.

“Numa realidade em que 30% das famílias brasileiras nunca tiveram acesso a um livro, eu não poderia perder a oportunidade de fazer chegar mais de 2 milhões de exemplares a esses potenciais leitores. Sempre estarei aberto a propostas como essa, que tenham como objetivo o estímulo à leitura”, diz Mauricio de Sousa.