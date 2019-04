Na última segunda-feira (8), o McDonald’s apresentou um novo restaurante, localizado na Rua Buenos Aires, 205, no Batel. O local traz várias novidades, que têm como objetivo proporcionar ainda mais comodidade e interatividade aos seus consumidores. Com esta inauguração, a rede chega a 49 unidades no Paraná, sendo a vigésima sexta em Curitiba.

O restaurante contará com um ambiente mais agradável e design inovador, além de menu board digital e totens de autoatendimento, que possibilitam a customização dos itens de sanduíches já consagrados no cardápio. O espaço foi preparado especialmente para reunir todas as famílias que buscam, além de conforto, diversão e produtos de qualidade em um único lugar. A estrutura, com cerca de 280m², terá espaço para 70 pessoas sentadas, estacionamento no subsolo com 20 vagas e Drive-Thru.

Até o fim de 2019, toda a rede brasileira estará operando neste novo modelo, mais moderno e digital. Os projetos do Brasil seguem os conceitos internacionais, mas com um tempero local: um atendimento menos ‘robotizado’ e mais adequado ao perfil de cada cliente. Um exemplo disso é a prática chamada “Cooltura de Serviço”, que estimula os colaboradores da rede a serem mais naturais e sem frases padronizadas.

Com a abertura, serão gerados cerca de 40 novos empregos na região.